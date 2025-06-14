Иран планировал передать ядерное оружие прокси-силам 14.06.2025, 21:54

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Биньямин Нетаньяху

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Иран намеревался создать ядерное оружие, после чего передать его своим «террористическим прокси».

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление, опубликованное в YouTube.

- Я расскажу вам, что было бы, если бы мы не приняли меры. У нас была информация о том, что этот беспринципный режим планирует передать ядерное оружие, которое он разработает, своим террористическим прокси, - сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что это ядерный терроризм в кубе и угроза всему миру. Поэтому Израиль «занимается этим» (ликвидацией угрозы), причем при поддержке США и других в мире.

- При поддержке, явной поддержке президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, американского народа и многих других в мире. Так что, с Божьей помощью, с доброй волей и решимостью всех свободных обществ - мы победим, - добавил премьер.

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