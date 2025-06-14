Российская железная дорога находится на грани банкротства 14.06.2025, 22:09

На путях простаивает 20% парка.

Уровень загрузки Российской железной дороги (РЖД) падает 20 месяцев подряд. На путях простаивает около 300 тысяч пустых вагонов — почти 20% всего парка.

Об этом в субботу, 14 июня, сообщили в Службе внешней разведки Украины.

В прошлом году спад достиг 4%, за первые пять месяцев этого года превысил 7%.

По данным украинской разведки, РЖД сталкивается с постоянной нехваткой работников. Из-за мобилизации, выезда населения за границу и отсутствия трудовых мигрантов в компании не хватает тысяч локомотивных бригад. В частности, нужны еще 2,5 тысячи машинистов и около трех тысяч работников других специальностей.

Кризис усугубляется из-за технических проблем — половина из 20 тысяч локомотивов устарела и требует замены. Для обновления парка до 2035 года компании необходимо ежегодно вкладывать по 3−3,5 миллиарда долларов, но таких средств нет.

Из-за финансовых проблем РЖД вынуждена уменьшать объемы инфраструктурных проектов. В частности, финансирование расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей сократили на две трети, а планы по развитию маршрутов к портам Европы временно остановили.

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