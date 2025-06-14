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Спутниковые снимки подтвердили повреждение ключевого иранского объекта

  • 14.06.2025, 22:20
Спутниковые снимки подтвердили повреждение ключевого иранского объекта
Фото: Детали

Речь идет о центре по обогащению урана.

Компания Maxar, специализирующаяся на спутниковой съемке, опубликовало кадры центра по обогащению урана в Натанзе. Корреспондент Walla Барак Равид изучил снимки и зафиксировал серьезное повреждение трех зданий после израильских атак.

При этом пока не обнаружено заметных повреждений на другом ключевом иранском ядерном объекте в Фордо. Как и Натанзе он расположен недалеко от Тегерана. Также, судя по всему, не пострадал завод тяжелой воды в Араке.

На страницах американского сайта Axios, своего второго места работы, Равид написал, что Фордо – ключевой объект иранской ядерной программы. И что только после его уничтожения атаку на Иран можно считать успешной.

Центр Фордо спрятан глубоко в скальном грунте. У Израиля просто нет достаточной мощности противобункерных бомб. Именно поэтому Иерусалим надеется, что США присоединятся к операции. У них нужные бомбы есть.

На случай отказа Америки остаются два запасных варианта. Можно продолбить защиту Фордо многократными ударами бомб меньшей мощности. Кроме того всегда остается опция диверсионной операции силами спецназа.

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