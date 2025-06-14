Спутниковые снимки подтвердили повреждение ключевого иранского объекта
- 14.06.2025, 22:20
Речь идет о центре по обогащению урана.
Компания Maxar, специализирующаяся на спутниковой съемке, опубликовало кадры центра по обогащению урана в Натанзе. Корреспондент Walla Барак Равид изучил снимки и зафиксировал серьезное повреждение трех зданий после израильских атак.
📸צילומי לווין עדכניים שפורסמו ע״י @Maxar מראים שכמה בניינים באתר העשרת האורניום בנתנז הושמדו בתקיפות הישראליות. ראו כאן לפני ואחרי: pic.twitter.com/bWedGYpEUi— Barak Ravid (@BarakRavid) June 14, 2025
При этом пока не обнаружено заметных повреждений на другом ключевом иранском ядерном объекте в Фордо. Как и Натанзе он расположен недалеко от Тегерана. Также, судя по всему, не пострадал завод тяжелой воды в Араке.
На страницах американского сайта Axios, своего второго места работы, Равид написал, что Фордо – ключевой объект иранской ядерной программы. И что только после его уничтожения атаку на Иран можно считать успешной.
Центр Фордо спрятан глубоко в скальном грунте. У Израиля просто нет достаточной мощности противобункерных бомб. Именно поэтому Иерусалим надеется, что США присоединятся к операции. У них нужные бомбы есть.
На случай отказа Америки остаются два запасных варианта. Можно продолбить защиту Фордо многократными ударами бомб меньшей мощности. Кроме того всегда остается опция диверсионной операции силами спецназа.