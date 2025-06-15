Иран передаст Израилю послание через Кипр 15.06.2025, 15:22

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Президент Кипра рассчитывает поговорить с премьер-миниcтром Израиля сегодня вечером.

Иран попросил Кипр «отправить Израилю послание». Об этом заявил в воскресенье, 15 июня президент Кипра Никос Христодулидис.

Как рассказал сайт «ХаАрец», президент Христодулидис сообщил: «Иран попросил нас отправить «несколько посланий» Израилю». Президент также сказал, что рассчитывает поговорить с премьер-миниcтром Израиля Биньямином Нетаниягу позже, в воскресенье вечером.

Христодулидис добавил, что он недоволен «медленной реакцией Евросоюза на кризис на Ближнем Востоке».

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