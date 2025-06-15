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Израиль задействовал полсотни истребителей для воздушной атаки на Иран

  • 15.06.2025, 15:59
Израиль задействовал полсотни истребителей для воздушной атаки на Иран

Всего за три дня операции Израиль нанес удары по более чем 800 целям.

В ночь на 15 июня объекты иранского ядерного проекта в Тегеране атаковали 50 израильских истребителей. Об этом сообщила армия Израиля в телеграм-канале.

«Всю ночь истребители ВВС Израиля летали над Тегераном и наносили удары по инфраструктуре и объектам иранского ядерного проекта под руководством разведывательного управления», — сказано в сообщении.

Удар был нанесен по более чем 80 целям, включая штаб-квартиры Министерства обороны Ирана и ядерного проекта SPND.

Менее чем за три дня в рамках операции «Восстающий лев» ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 170 целям и более чем 720 объектам военной инфраструктуры Ирана, уточнили в пресс-службе армии.

ЦАХАЛ нацелена на лишение Ирана критически важных возможностей и компонентов для производства ядерного оружия, добавили там.

Израиль в ночь на 13 июня начал против Ирана операцию, которую связал с тем, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана. Последний в ответ атаковал израильскую территорию ракетами и дронами.

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