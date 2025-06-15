Иран снова атаковал Израиль баллистическими ракетами 15.06.2025, 17:32

Сообщений о пострадавших не поступало.

Днем 15 июня Иран повторно атаковал Израиль баллистическими ракетами, сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Об этом сообщило издание Times of Israel.

Армия обороны Израиля сообщила, что новые баллистические ракеты были запущены из Ирана, после чего по всему центральному Израилю и Иерусалиму прозвучали сирены воздушной тревоги, а мирным жителям приказали оставаться в бомбоубежищах. Армия обороны Израиля заявила, что работает над сбиванием ракет.

Позже израильская национальная служба экстренной медицинской помощи Маген Давид Адом заявила, что сообщений о попадании ракет или раненых не было, а военные сообщили, что укрытие можно покинуть.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Ирана в ночь на 15 июня в Израиле в городах Бат-Ям вблизи Тель-Авива и Тамра вблизи Хайфы погибли 13 человек, а еще несколько сотен были ранены. Среди погибших есть трое детей.

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