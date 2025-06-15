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Нетаньяху заявил о ликвидации руководства разведки Корпуса стражей исламской революции

  • 15.06.2025, 21:04
Нетаньяху заявил о ликвидации руководства разведки Корпуса стражей исламской революции

Высокопоставленные разведчики убиты в результате удара по Тегерану.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 15 июня заявил о ликвидации высокопоставленных иранских разведчиков. Премьер Израиля сообщил телеканалу Fox News, что в результате израильского удара по Тегерану убиты глава разведывательного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и его заместитель.

В интервью телеканалу Нетаньяху также обвинил Иран в намерении передать ядерное оружие йеменским хуситам, членам движения «Ансар Аллах».

«Это ядерный терроризм мирового масштаба, это угрожает всем», — заявил политик.

Как утверждает премьер, израильские военные уничтожили критически важный ядерный реактор в Исфахане, без которого создание атомного оружия становится невозможным. Также он заявил, что разрушен главный ядерный объект Ирана в Натанзе.

Говоря о внутреннем состоянии иранского общества, Нетаньяху заявил, что 80% населения страны выступают за смену руководства страны.

Ранее 15 июня израильский премьер сообщил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу с врагом, который стремится к его уничтожению».

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