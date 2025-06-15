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На севере Индии разбился вертолет с паломниками

  • 15.06.2025, 21:38
На севере Индии разбился вертолет с паломниками

Погибли семь человек.

В Индии разбился вертолет, все семь человек на борту погибли, сообщило агентство ANI. Вертолет летел из индуистского святилища Кадернатх в индийский штат Уттаракханд.

Вертолет принадлежал компании Aryan Aviation. Одним из пассажиров был ребенок в возрасте 1 года 11 месяцев.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье в 05:30 по местному времени — в 03:00 по Минску.

После падения вертолет загорелся. По словам местных властей, крушение могло быть вызвано неблагоприятными погодными условиями.

Hindustan Times пишет, что деятельность авиакомпании после катастрофы приостановили.

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