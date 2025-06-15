МИД Франции выступил за ограничение перемещения дипломатов России по ЕС 15.06.2025, 22:15

В рамках усиления санкций против России.

В рамках усиления санкций против России нужно ограничить перемещение российских дипломатов по странам Евросоюза, считает глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Своим мнением он поделился в эфире телеканала Public Senat.

«Мы будем продолжать усиливать [санкции], идя дальше, ограничивая передвижение российских дипломатов по европейской территории, но, возможно, немного иначе, чем мы делали до сих пор», — сказал он.

Министр также добавил, что 18-й пакет санкций должен быть утвержден в ближайшие дни. Именно он, по его словам, станет «одним из самых мощных» с начала войны в Украине. Барро добавил, что в пакете санкций будут сохранены предложения Франции, согласно которым ограничения будут направлены в том числе против крупных игроков российской нефтегазовой индустрии.

Глава МИД назвал основной задачей избавление Франции от зависимости от российских ископаемых видов топлива. В дополнение к санкциям ЕС в Европе ожидают ограничения со стороны США, отметил он.

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