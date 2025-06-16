Нетаньяху: Иран отправил ракету прямо в окно моей спальни 16.06.2025, 5:46

Премьер-министр Израиля поделился подробностями иранской атаки.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран запустил ракету «в окно его спальни».

Об этом информирует Fox News.

«Они послали ракету прямо в окно моей спальни», - заявил он.

По его словам, Иран рассматривает Израиль и США как главные преграды на пути к установлению контроля над Ближним Востоком.

«Израиль давно является для них главной преградой. Еще одна преграда для них - это президент Трамп. Я вам скажу: они воспринимают президента Трампа как огромную угрозу. Они считают Израиль очень серьезной преградой и стремятся уничтожить нас обоих», - сказал Нетаньяху.

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