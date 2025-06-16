Спутниковые снимки зафиксировали повреждения ядерных объектов Ирана 16.06.2025, 10:39

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Тегеран пытается скрыть правду.

Главным объектом, подвергшимся атаке Израиля в ходе операции «Народ как лев», стал завод по обогащению урана в Натанзе, один из основных объектов, где Иран обогащает уран. Это огромный комплекс надземных зданий и подземных туннелей, пишут «Детали».

На заводе размещены центрифуги, которые вращаются с огромной скоростью и таким образом отделяют уран-238, который распространен в природе, от урана-235, который необходим для производства ядерного оружия.

Спутниковые снимки, сделанные после атаки, ясно показывают, что было разрушено по меньшей мере четыре здания, включая электростанцию, отвечающую за работу центрифуг. А без электричества обогащения просто нет.

Фото: Maxar

Кроме того, израильский чиновник в разговоре с The Wall Street Journal оценил, что подземный комплекс на заводе в Натанзе мог обрушиться после израильской атаки. По его словам, есть признаки серьезного ущерба, но он пояснил, что необходимы дополнительные оценки для проверки масштабов ущерба.

Еще одним объектом атак стал крупный технологический центр в Исфахане, где урановый порошок преобразуется в газ, а затем пропускается через центрифуги на одном из обогатительных заводов, чтобы стать ядерным топливом или бомбой.

В результате атаки были разрушены три крупных здания завода в Исфахане. Предполагается, что одно из них использовалось для хранения урана, обогащенного до среднего уровня, то есть содержащего до 20% урана-235. Уран с обогащением выше 20% и выше является оружейным и может использоваться для создания ядерного оружия.

Кроме того, Израиль атаковал радарные системы — например, на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Ираком. На месте, где раньше стояло сооружение, использовавшееся иранцами для обнаружения израильских авиаударов, теперь виден только кратер.

Спутниковые снимки также зафиксировали ущерб базе недалеко от Тегерана, которая являлась одним из важнейших мест запуска ракет для Корпуса стражей Исламской революции. На снимках видно прямое попадание в сооружение, похожее на командный центр. Любое такое попадание ослабляет способность Ирана запускать ракеты по Израилю.

Однако один из центральных объектов иранской ядерной программы пока не был поврежден. Это подземный завод по обогащению урана в Фордо. Именно там Иран может обогащать уран до самых высоких уровней, которые также пригодны для производства бомбы. Пока Фордо остается нетронутым, Израиль не сможет достичь поставленной им цели: предотвратить создание бомбы.

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