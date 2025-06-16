Белорусско-польскую границу за выходные штурмовали более 520 раз

Белорусско-польскую границу за выходные штурмовали более 520 раз2
- 16.06.2025, 11:54
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Нелегалы забрасывали польские патрули камнями.
За 13-15 июня пограничная охрана Польши зафиксировала более 520 попыток нелегального нарушения границы нелегалами со стороны Беларуси.
Пограничники сообщают, что трем мигрантам оказали помощь. Одного пытаются задержать.
Отмечается, что нарушители забрасывали польские патрули камнями, при этом они повредили автомобиль пограничников.
Кстати, на этих выходных количество нарушителей границы уменьшилось: 6-8 июня было зарегистрировано более 680 попыток нарушения границы.
Литовскую границу в воскресенье пытались нарушить три раза, латвийскую — 31 раз.