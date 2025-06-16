Ислам стал самой быстрорастущей в мире конфессией 16.06.2025, 18:07

Хотя христианство остается самой многочисленной религией, его доля в мире снижается.

Христианство (все конфессии) остается самой многочисленной религией в мире, однако его доля сокращается, следует из доклада Pew Research Center, специалисты которого проанализировали более 2,7 тыс. исследований и опросов, чтобы выявить изменения «глобального религиозного ландшафта» в период с 2010 по 2020 год.

Так, за десятилетие число христиан в мире выросло на 121,6 млн и к 2020-му составило 2,3 млрд человек. Однако с учетом общего прироста населения доля христиан в мире уменьшилась на 1,8 п.п., до 28,8%. За это же время число мусульман выросло на 346,8 млн (до 2 млрд), что больше, чем прибавили все другие конфессии вместе. Доля мусульман выросла на 1,8 п.п., до 25,6%.

Численность других конфессий (индуизм, иудаизм и другие менее крупные) изменилась согласно темпам прироста населения, и их доля среди религий почти не изменилась, за исключением буддизма: с 2010 по 2020-й число его последователей сократилось на 18,6 млн, до 324 млн, а доля буддизма среди мировых религий снизилась на 0,8 п.п., до 4,1%.

За десятилетие доля нерелигиозных людей выросла почти на 1% и к 2020-му составила 24,2%, что ставит эту группу на третье место после христиан и мусульман. Число людей, которые не следуют какой-либо религии, увеличилось на 270 млн, до 1,9 млрд. Pew Research Center называет рост численности таких людей «поразительным», учитывая, что эта группа находится в «демографически неблагоприятном положении»: чаще всего к ней относятся люди в возрасте и с относительно низким уровнем рождаемости.

Эксперты связывают рост ее численности с тем, что религиозно «аффилированные» люди, в первую очередь христиане, «отходят» от религии.

Согласно докладу, больше всего людей, не относящих себя к какой-либо религии, проживает в Китае — 1,3 млрд: более 90% граждан КНР, или 67% всего нерелигиозного населения мира. Со значительным отрывом в тройку лидеров стран с нерелигиозным населением входят США (101 млн человек, 30% граждан) и Япония (73 млн, 57% граждан).

Исследование показывает, что к 2020 году Европа перестала быть регионом с самым большим числом христиан: теперь в лидерах страны Африки к югу от Сахары (там проживает 30,7% последователей христианства, по сравнению с 22,3% в Европе). А среди отдельных стран самое большое христианское население — в США, 217 млн человек (64% граждан, или 9,6% всех мировых христиан).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com