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Израиль ликвидировал нового начальника Генштаба армии Ирана Али Шадмани

  • 17.06.2025, 10:02
  • 2,034
Израиль ликвидировал нового начальника Генштаба армии Ирана Али Шадмани
Али Шадмани

Он был самым высокопоставленным командиром, приближенным к верховному лидеру Ирана.

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) сообщил о ликвидации Али Шадмани — руководителя штаба ВС Ирана, одного из главных военачальников иранского режима, пишут «Детали».

В ходе ночного налета ВВС Израиля, получив точные разведданные АМАНа, нанесли удар по командному центру в Тегеране, уничтожили Али Шадмани, начальника военного штаба, самого высокопоставленного командира, приближенного к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Шадмани занимал должность начальника военного штаба и командующего Чрезвычайным командованием Вооруженных сил Ирана, которому подчинялось руководство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранской армии.

После ликвидации Алаа Али Рашида в начале операции «Народ как лев», Шадмани был назначен командующим Вооруженными силами Ирана». Чрезвычайный командный центр «Хатам аль-Анбия» под его командованием отвечал за управление боевыми операциями и утверждение планов.

До ликвидации своего предшественника Шадмани занимал должность заместителя командующего чрезвычайным командным центром «Хатам аль-Анбия» и начальника оперативного управления в форуме генерального штаба вооруженных сил Ирана.

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