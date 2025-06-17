«Лукашенко ждет много неприятных сюрпризов» 1 17.06.2025, 11:44

2,488

Кое-то умудрился сделать убытки там, где их раньше невозможно было даже себе представить.

Вот буквально вчера в телевизоре объясняли, что заводов в Беларуси гораздо больше, чем белорусским властям нужно для полного счастья. И что стабильность будет гораздо счастливее, если лишние заводы закрыть, чтобы не иметь себе лишней головной боли, пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

Потому что эти заводы белорусские власти сохраняли «титаническими и очень дорогими для бюджета усилиями». И делали это исключительно по своей душевной доброте. Потому что прибыль в белорусской стабильности не главное. Главное — труд. Труд освобождает.

А от белорусов белорусским властям все равно нету никакой пользы, кроме забот. Кормишь их, одеваешь, а в ответ никакой благодарности. Работать в три раза больше, как неоднократно объяснял истекающий гарант, они не хотят. А вместо этого хотят странного.

Причем, что характерно, в последнее время многие беларусы ищут странного где-нибудь подальше от стабильности. И говорят, минимум 600 тысяч уже нашли. Поэтому прямо сейчас процветанию не хватает 200 тысяч человек.

В идеале белорусов было бы хорошо заменить кем-нибудь более покладистым. Но что-то покладистых на замену белорусам в товарных количествах найти не получилось. Поэтому в телевизоре придумали, как им решить эту проблему.

Надо закрыть заводы, на которых людей не хватает, и тогда сразу люди появятся лишние. Потому что, как объяснили вчера в телевизоре, у стабильности «нет необходимости поддерживать убыточные предприятия для сохранения рабочих мест».

И только это, конечно, логично. Но есть нюанс. И я даже не имею в виду, что за тридцать лет своей уникальной экономической модели кое-кто не сумел сделать убыточные заводы прибыльными. Хотя, это много говорит об уникальности экономической модели.

Но главная проблема не в этом. Главная проблема в том, что за тридцать лет уникальной экономической модели кое-то умудрился сделать убытки там, где их раньше невозможно было даже себе представить.

Ну, потому что нужна очень уникальная экономическая модель, чтобы при льготной нефти загнать в убытки оба своих нефтеперерабатывающих завода. Или в хронические долги деревообработку, при всем богатстве белорусских лесов. Или построить себе за китайские кредиты «аналогов нет» биокорпорацию, чтобы взять ее на бюджетное содержание.

Не говоря уже про «Беларуськалий». Я про «Беларуськалий» не говорю, потому что экспорт калийных удобрений не бывает убыточным по определению. Даже гаранту пришлось напряженно работать над этим почти три года, прежде чем у него получилось.

Так, чисто для справки, долги белорусских предприятий за четыре месяца выросли на 32 процента, а просроченные долги на 28.

Поэтому, если белорусские власти послушаются советов своего телевизора (а они могут) и станут закрывать убыточные предприятия, процветание ждет много неприятных сюрпризов. И вот меня терзают смутные сомнения. Чем сокращать заводы, может, лучше было бы сократить белорусские власти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com