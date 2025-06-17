Axios: Трамп может передать Израилю противобункерные бомбы 17.06.2025, 11:49

Для уничтожения подземного ядерного завода Ирана.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Израилю противобункерных бомб, которые необходимы для разрушения подземного иранского завода по обогащению урана в Фордо, сообщил Axios высокопоставленный американский источник.

По его словам, предоставление бомб может стать «переломным моментом» в военной операции Израиля против Ирана, поскольку только с их помощью можно уничтожить указанный завод. До этого иранское информагентство Fars сообщало о ракетных ударах Израиля по объекту, однако они не привели к нарушению его работы. По данным New York Times, завод находится на глубине нескольких сотен метров под горой. При этом он оснащен самыми современными центрифугами. Если объект не будет разрушен, то «уцелеет ключевая технология ядерной программы страны», отмечало издание.

В то же время Трамп «мыслит в терминах сделок и рычагов влияния», а противобункерные бомбы — это «рычаг», отметил собеседник Axios. По его словам, иранские власти дают понять, что хотят продолжить переговоры по поводу ядерной сделки. «Но мы не знаем, доведены ли они уже до такого состояния, когда понимают, что для сохранения страны им придется сесть за стол переговоров. И если они к этому придут, какой уровень обогащения урана мы могли бы им разрешить?» — отметил источник издания. Трамп ранее выступал против того, чтобы у Тегерана сохранилась возможность обогащать уран.

Ранее президент США призвал всех жителей Тегерана «немедленно» покинуть город, подчеркнув, что Иран должен был подписать соглашение по ядерной программе, чтобы избежать большого количества напрасных смертей. По словам чиновников Белого дома, призыв стал сигналом для иранских властей, что им необходимо срочно сесть за стол переговоров.

Источники Jerusalem Post среди американских и европейских чиновников отметили, что Трамп собирается предоставить Ирану «последний шанс» подписать соглашение и отказаться от обогащения урана, а также попыток создать ядерное оружие. При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан накануне заявил, что Тегеран вернется к переговорам с США по ядерной сделке, только если Израиль прекратит наносить удары по исламской республике.

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