Майор ВВС Израиля: Мы мечтали о воздушном бое, но иранские самолеты удрали на восток 17.06.2025, 15:00

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Израильский военный рассказал о превосходстве в воздухе, но предостерег от недооценки противника.

Для многих пилотов ВВС возможность пролететь в небе Ирана и атаковать его ядерные объекты и беспрепятственно кружить в небе над Тегераном казалась несбыточной мечтой. Майор Н. служит в составе авиагруппы истребителей McDonnell Douglas F-15 Eagle, которая атаковала объекты в Иране. По словам пилота, мечта сбылась, но не полностью: сразиться противником в воздухе ему так и не удалось, пишут «Детали».

Успехи израильских ВВС не обязательно указывают на слабость иранской армии, а скорее на готовность Израиля к различным сценариям, говорит майор Н. «Мы годами мечтали о вылете в Иран. Но я представлял себе нечто другое», — признается пилот.

Майору 31 год, женат, есть ребенок. По его словам, в течение многих лет ВВС готовились к необходимости атаковать Иран. Сценарии, цели и вооружение менялись с годами, но цель атаки — Иран — за последние два десятилетия никогда не сходила с повестки дня в штабах ВВС. Для многих пилотов ВВС возможность пролететь в небе Ирана и атаковать его ядерные объекты, его ракетную систему класса «земля-земля» и беспрепятственно кружить над небом Тегерана, как раз под их наблюдением, казалась несбыточной мечтой.

«Мы были готовы к тому, что столкнемся с гораздо более эффективной обороной, чем та, с которой мы столкнулись сегодня в Иране», — говорит майор Н. Он говорит о превосходстве ВВС в Иране, но без шапкозакидательства: «У Ирана мощная армия. Даже сегодня она обладает мощными возможностями, и мы должны избегать недооценки противника».

«Мы очень долго готовились к нападению на Иран при различных сценариях. В итоге все сработали хорошо. Все наши подразделения работали вместе таким образом, что смогли нанести ущерб возможностям иранской обороны на столь ранней стадии, нанеся им сильный удар», — добавляет Н.

«Разведданные, которые мы получаем, просто сумасшедшие, — подчеркивает летчик. — Нас почти ничто не удивляет на задании. Уровень разведданных, которые ВВС получают от всех разведывательных служб, на чрезвычайно высоком уровне».

Пилот рассказал, что его эскадрилья засекла взлеты иранских истребителей. Все были готовы к бою и ждали его. Израильские ВВС много раз отрабатывали сценарии с угрозами истребителям и воздушных боев с вражескими самолетами. Для майора Н., как и для каждого летчика-истребителя ВВС, воздушные бои с вражескими самолетами являются самой долгожданной миссией. Летчики стремятся к этому с первого дня обучения. «Нет ни одного пилота, который бы не мечтал бы о воздушных боях. Когда мы увидели взлеты самолетов иранских ВВС, было даже чувство легкой радости», — говорит майор. Но, по его словам, очень скоро пришло чувство разочарования: «Они нас испугались и улетели на восток».

Майор Н. утверждает, что на тактическом уровне борьба с суверенным государством и организованной армией, в отличие от борьбы с террористическими организациями, действующими среди гражданского населения, проще: ВВС атакуют военные объекты, избегая нанесения вреда невовлеченным гражданским лицам. «В Иране все гораздо яснее, — говорит он. — Это страна с мощной, значительной и организованной армией… Мы никогда не стремимся причинить вред гражданским лицам и не стремимся бороться с иранским народом, а скорее с режимом, который угрожает будущему Государства Израиль».

Боевой летчик также рассказал, что когда самолеты ВВС кружат над Ираном, пилоты иногда замечают запуски иранских баллистических ракет, направленных на территорию Израиля. «Мы видим запуски по Израилю. Мы видим перехваты и, к сожалению, падения ракет в городской черте, — говорит майор Н. — Уничтожение каждой ракеты класса «земля-земля» означает, что в строну Израиля вылетит на одну ракету меньше… Мы понимаем, что и зачем мы там делаем».

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