закрыть
17 июня 2025, вторник, 17:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Правительство Испании представило финальный отчет о причинах масштабного блэкаута

1
  • 17.06.2025, 16:38
  • 2,936
Правительство Испании представило финальный отчет о причинах масштабного блэкаута

Названы главные виновники инцидента.

Испанское правительство обнародовало итоговый отчет по масштабному отключению электроэнергии 28 апреля, назвав главными виновниками этого инцидента оператора электросети Red Eléctrica и компании-производители и окончательно отвергнув версию о кибератаке, сообщает испанское издание El Pais.

Вице-премьер и министр по вопросам экологической трансформации Сара Аагесен объяснила, что оператор Red Eléctrica не запланировал всю необходимую генерацию для контроля перенапряжения, что в итоге привело к отключению всей энергосистемы, хотя резервов было более чем достаточно.

Кроме того, правительство также указало на «ненадлежащие» действия энергогенерирующих компаний.

С одной стороны, синхронные электростанции не поглощали напряжение должным образом, что способствовало возникновению перенапряжения, которое привело к отключению электроэнергии. С другой стороны, некоторые электростанции, которые отключились из-за перенапряжения, не должны были этого делать, согласно требованиям к работе системы.

Несмотря на то, что часть запрошенных данных осталась засекреченной, Аагесен фактически направила свою критику в сторону крупнейших игроков рынка – Iberdrola, Endesa, Naturgy и EDP, которые совокупно контролируют подавляющую долю традиционной генерации в Испании.

По заключению правительственной комиссии, аварию вызвала совокупность факторов: ложное напряжение из-за недооцененного спроса, планирование Red Eléctrica и несвоевременные действия электропроизводителей.

В то же время правительство подчеркивает: отчет «не является судебным приговором», поэтому отставки, в частности руководительницы Red Eléctrica Беатрис Корредор, пока не рассматриваются.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый поворот событий
Новый поворот событий Гарри Каспаров
Генеральная битва
Генеральная битва Зеэв Ханин
Свободное слово — это мощное оружие
Свободное слово — это мощное оружие Наталья Радина
За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип