В каждом третьем регионе России заглушили интернет 17.06.2025, 18:36

Якобы из-за налетов дронов.

Российские власти продолжают отключать граждан от мобильного интернета под предлогом опасности беспилотников. Во вторник, 17 июня, проблемы с доступом в сеть зафиксированы как минимум в 31 регионе, сообщает проект «На связи».

Сбои мобильного интернета наблюдается в Якутии, Амурском, Пермском и Алтайском краях, Ханты-Мансийском автономном округе, Омской, Курганской, Челябинской, Самарской, Тверской, Владимирской, Псковской, Курской, Белгородской, Брянской и ряде других областей, а также в Татарстане. При этом в Нижегородской и Воронежской областях власти создают помехи в работе и мобильного интернета, и сотовой связи.

Аналитики отмечают, что сеть глушат с разной степенью успешности, охватывая в некоторых местах целые города, а в других — отдельные районы. «Но интернет-шатдаунов определенно становится все больше», — констатируют эксперты.

Характерной чертой отключений мобильного интернета, которые участились весной вследствие усиления налетов дронов ВСУ, стали заверения властей о необходимости обеспечения «безопасности граждан». Так, во вторник правительство Брянской области сослалось на действующий с августа 2024 года режим контртеррористической операции (КТО), который предполагает «возможность ограничения или приостановки оказания услуг связи (в соответствии с законом № 35-ФЗ „О противодействии терроризму“)». Однако такой режим пока введен лишь в приграничных регионах, включая также Белгородскую и Курскую области.

В то же время воронежские власти пояснили, что отключают интернет не только из-за налетов дронов, а «исходя из оперативной обстановки», которую оценивают силовые органы совместно с провайдерами.

Региональные власти обычно не уточняют длительность ограничений и их конкретную географию и заверяют, что глушение интернета — это временная мера. Тем не менее в ряде регионов за Уралом сеть отключена уже почти неделю. Это коснулось как минимум Тюменской и Свердловской областей. Тюменское правительство заверило во вторник, что доступ к сети ограничен «по независящим от региональных органов власти и операторов связи причинам», а их цель — разумеется, обеспечить «безопасность» местных жителей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com