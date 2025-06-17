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Канцлер Германии: Спасибо Израилю, он делает для нас грязную работу

  • 17.06.2025, 20:15
Канцлер Германии: Спасибо Израилю, он делает для нас грязную работу
Фото: Getty Images

Канцлер ФРГ выразил поддержку израильским действиям в Иране.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил поддержку израильским действиям в Иране. Канцлер выразил надежду, что это приведет к падению режима аятолл, передает Deutsche Welle.

«Это грязная работа, которую Израиль делает для всех нас, — заявил канцлер Мерц во вторник в кулуарах саммита G7 в Канаде. — Я могу только сказать: огромное уважение за то, что израильская армия и израильское руководство имели смелость сделать это».

Мерц заявил, что операция Израиля может привести к смене режима в Иране. Ведь удары последних дней уже значительно ослабили власть аятолл.

«Мы также являемся жертвами этого режима. Этот режим мулл принес миру смерть и разрушение», — добавил канцлер.

Ранее сегодня лидеры G7 поддержали право Израиля на самооборону против Ирана.

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