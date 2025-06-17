Американский корабль участвовал в перехвате последнего ракетного залпа из Ирана
- 17.06.2025, 20:18
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США доставили в регион корабль с системой Aegis.
Система Aegis ВМС США участвовала в перехвате последнего ракетного залпа из Ирана, произведенного вечером 17 июня.
Как сообщают «Детали» со ссылкой на «12-й канал», в дополнение к двум батареям THAAD, которые полностью задействованы в перехвате ракет вместе с израильской системой «Хец», США доставили в регион корабль с системой Aegis. Корабль стоит на якоре у берегов Израиля и сегодня впервые участвовал в усилиях по перехвату.
Система Aegis была разработана компанией Lockheed Martin для ВМС США и является одной из самых передовых систем обороны от угроз с воздуха и моря.
Во время последнего залпа из Ирана было выпущено восемь ракет, и в центре страны прозвучали сигналы тревоги. Перехваты были замечены в небе над Гуш-Даном, сообщений о пострадавших не поступало. Через несколько минут Служба тыла объявила, что можно покинуть защищенные помещения.