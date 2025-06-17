Американский корабль участвовал в перехвате последнего ракетного залпа из Ирана 17.06.2025, 20:18

1,278

США доставили в регион корабль с системой Aegis.

Система Aegis ВМС США участвовала в перехвате последнего ракетного залпа из Ирана, произведенного вечером 17 июня.

Как сообщают «Детали» со ссылкой на «12-й канал», в дополнение к двум батареям THAAD, которые полностью задействованы в перехвате ракет вместе с израильской системой «Хец», США доставили в регион корабль с системой Aegis. Корабль стоит на якоре у берегов Израиля и сегодня впервые участвовал в усилиях по перехвату.

Система Aegis была разработана компанией Lockheed Martin для ВМС США и является одной из самых передовых систем обороны от угроз с воздуха и моря.

Во время последнего залпа из Ирана было выпущено восемь ракет, и в центре страны прозвучали сигналы тревоги. Перехваты были замечены в небе над Гуш-Даном, сообщений о пострадавших не поступало. Через несколько минут Служба тыла объявила, что можно покинуть защищенные помещения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com