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В российском Владивостоке избили дипломата ЕС

  • 17.06.2025, 23:32
В российском Владивостоке избили дипломата ЕС

Нападавшими могли быть сотрудники ФСБ.

В российском Владивостоке в конце мая было совершено нападение на сотрудницу дипломатической службы Европейского Союза. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

Как сообщил журнал, пострадавшая — гражданка Румынии — находилась в служебной командировке в России вместе с французским коллегой. Они планировали посетить консульства стран ЕС.

Нападение произошло около семи часов утра по местному времени, когда дипломат вышла из отеля на прогулку. К ней подъехал автомобиль, из которого вышли двое мужчин и с угрозами набросились на нее.

По данным дипломатических кругов ЕС, доподлинно неизвестно, были ли нападавшие сотрудниками российской внутренней разведки ФСБ, но «есть основания полагать, что это были именно они», пишет издание. После нападения дипломата вывезли из России, ее нынешнее состояние неизвестно.

Представительница Еврокомиссии Анита Гиппер подтвердила факт нападения на сотрудницу ЕС во Владивостоке. По ее словам, в связи с инцидентом во внешнеполитическую службу ЕС был вызван представитель России для предоставления разъяснений.

Как сообщает Spiegel, во вторник в Москве должна была состояться встреча дипломатов стран Евросоюза, во время которой планировали обсудить обстоятельства нападения.

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