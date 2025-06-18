США привели войска на Ближнем Востоке в повышенную готовность после экстренного совещания Трампа с генералами 18.06.2025, 8:38

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Тегеран начал предпринимать ответные шаги.

Американские войска, размещенные на базах по всему Ближнему Востоку, были приведены в состояние повышенной боевой готовности вскоре после того, как президент США Дональд Трамп провел экстренное совещание в Белом доме с высшим военным командованием и советниками по нацбезопасности.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники, обсуждение касалось возможного участия США в ударах по иранским ядерным объектам, в том числе по объекту в Фордо, на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Усиленные меры безопасности затронули, в частности, базы в Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании и Саудовской Аравии. В общей сложности на Ближнем Востоке находятся более 40 тысяч американских военнослужащих.

Как подчеркивает издание, среди ближайших советников президента нет единого мнения по поводу необходимости ударов по Ирану. При этом, согласно заявлениям американских официальных лиц, знакомых с разведданными, Тегеран привел в готовность ракеты и другую военную технику, способную атаковать американские базы в регионе. Эти меры рассматриваются иранской стороной как ответный шаг на возможное вмешательство США в конфликт на стороне Израиля.

Тем временем, после израильских ударов по иранским ядерным объектам в Тель-Авиве ожидают продолжения операции при поддержке США. По данным CNN, высокопоставленные представители израильского правительства рассчитывают на то, что Дональд Трамп поддержит их усилия и поможет завершить начатое. Один из израильских чиновников заявил каналу: «Вся операция основывается на том, что в какой-то момент к ней присоединятся США».

Израильские военные источники подчеркивают, что у страны есть альтернативные сценарии по уничтожению или временному выводу из строя ядерного объекта в Фордо, который расположен под землей и является одним из наиболее защищенных объектов ядерной инфраструктуры Ирана. Однако, как указывает CNN, ни один из этих сценариев не может сравниться по эффективности с ударом американских стратегических бомбардировщиков, оснащенных 30-тысячефунтовыми бункерными бомбами, способными поразить находящиеся глубоко под землей объекты.

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