СМИ: Трамп склоняется к удару по Ирану 18.06.2025, 9:26

Ожидается, что президент США выступит со специальным заявлением.

Президент США Дональд Трамп все больше склоняется к использованию американских военных ресурсов для нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, пишут «Детали».

Трамп теряет интерес к дипломатическому решению сообщили телеканалу CNN два чиновника, знакомых с текущими обсуждениями.

Трамп рассматривает целый ряд военных вариантов, включая возможный удар США по Ирану, рассказали изданию The Wall Street Journal представители администрации.

По их словам, решение пока не принято. Президент США, ранее настаивавший на дипломатическом решении, хочет убедиться, что Иран не сможет развить свои ядерные возможности, отметили они.

Ожидается, что сегодня после заседания национального совета по безопасности, Трамп выступит со специальным заявлением.

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