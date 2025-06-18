NYT: Израиль представил Трампу план ударов по Ирану еще в феврале 18.06.2025, 11:51

Президент США изначально занял промежуточную позицию.

Израиль начал планировать удары по Ирану в декабре после того, как уничтожение террористической группировки «Хизбалла» и падение режима Асада в Сирии открыли воздушный коридор, сообщает The New York Times.

Согласно информации издания, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу посетил Белый дом в феврале, он выступил перед президентом США Дональдом Трампом с докладом по ядерной программе Ирана.

Трамп изначально занял промежуточную позицию и решил оказать Израилю «пока тайную поддержку со стороны разведывательного сообщества США для осуществления атаки».

В обширном материале подробно описывается очевидная смена взглядов Трампа на Иран за последние несколько месяцев и даже дней.

«Когда [Трамп] проснулся утром в пятницу, его любимый телеканал Fox News транслировал кадры того, что он изображал как военный гений Израиля. И Трамп не мог удержаться от того, чтобы не приписать себе часть заслуг», — пишет газета.

The Times заключает, что, поскольку Трамп предположил, что США могут принять непосредственное участие, сейчас «мало признаков того, что конфликт будет быстро прекращен дипломатическими средствами».

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