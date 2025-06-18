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Тегеран без баллистики: Израиль уничтожил более 200 пусковых установок иранских ракет

  • 18.06.2025, 12:26
  • 3,464
Тегеран без баллистики: Израиль уничтожил более 200 пусковых установок иранских ракет
Фото: Israeli Air Force

Операция «Народ как лев» уже дает ощутимые результаты.

Военная кампания Израиля против иранской ракетной инфраструктуры, проводимая в рамках операции «Народ как лев», уже дает ощутимые результаты. По оценке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), за последние сутки Иран смог выпустить лишь около 20 баллистических ракет, что значительно меньше по сравнению с пиковыми днями, когда было зафиксировано до 370 пусков.

Успешная кампания ЦАХАЛ привела к тому, что Иран отодвинул свои пусковые установки еще дальше от Израиля, пишет The War Zone со ссылкой на израильских военных.

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