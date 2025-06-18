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В Брестской области объявили призыв военнообязанных

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  • 18.06.2025, 14:48
  • 1,412
В Брестской области объявили призыв военнообязанных

Что происходит.

Сбор военнообязанных объявили в Брестской области Беларуси, которая граничит с Польшей.

Офицеры и солдаты будут задействованы в «специальных мероприятиях, посвященных реагированию на новые вызовы».

С 18 по 24 июня в Брестской области проходят «мобилизационные учения», организованные военными комиссариатами, уточнили в Министерстве обороны Беларуси.

В ходе этих мероприятий военнообязанные смогут восстановить свои навыки обращения с оружием и техникой. Также будет возможность выполнить стрельбы.

Кроме того, в рамках учений планируется провести мероприятия по оповещению и вызову всех причастных в военные комиссариаты.

Также задействованы подразделения сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси.

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