В Брестской области объявили призыв военнообязанных

В Брестской области объявили призыв военнообязанных1
- 18.06.2025, 14:48
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Что происходит.
Сбор военнообязанных объявили в Брестской области Беларуси, которая граничит с Польшей.
Офицеры и солдаты будут задействованы в «специальных мероприятиях, посвященных реагированию на новые вызовы».
С 18 по 24 июня в Брестской области проходят «мобилизационные учения», организованные военными комиссариатами, уточнили в Министерстве обороны Беларуси.
В ходе этих мероприятий военнообязанные смогут восстановить свои навыки обращения с оружием и техникой. Также будет возможность выполнить стрельбы.
Кроме того, в рамках учений планируется провести мероприятия по оповещению и вызову всех причастных в военные комиссариаты.
Также задействованы подразделения сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси.