Трамп: Иран был «в неделях» от получения ядерного оружия 19.06.2025, 5:02

Президент США также заявил, что иранские чиновники хотят встречи, «но уже поздно встречаться».

Иран был в нескольких неделях от получения ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, передает NBC.

Репортер спросил его, что он хотел бы сказать американцам, которые не желают вступления в США в еще одну войну, президент ответил: «Я тоже не хочу вмешиваться, но я уже 20 лет, а может и больше, говорю, что у Ирана не может быть ядерного оружия. Я говорю это уже давно, и я думаю, что они были в нескольких неделях от того, чтобы получить его».

По словам Трампа, иранские чиновники хотят встречи, «но уже поздно встречаться». Пока, с его слов, окончательное решение насчет действий в отношении Ирана не принято, но «есть идеи, что делать»

«Мне нравится принимать окончательное решение за секунду до того, как оно должно быть принято, потому что все меняется, особенно во время войны. Во время войны все меняется. Это может переходить из одной крайности в другую», — сказал Трамп и добавил, что через час назначено совещание в Ситуационной комнате Белого дома.

Ранее днем Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции» Тегерана. и назвал свои слова «окончательным ультиматумом». По словам президента США, над воздушным пространством установлен полный контроль, а Вашингтон знают, где «прячется» верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Трамп назвал его «легкой мишенью», но заверил, что сейчас аятолла в безопасности.

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