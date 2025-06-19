WSJ: Трамп одобрил план атаки США на Иран 19.06.2025, 7:39

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Но не отдал окончательный приказ.

Президент США Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран. Но пока что воздерживается от его реализации.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам источников, Трамп сообщил старшим помощникам во вторник вечером, что одобряет планы атаки на Иран. Однако воздерживается от этого, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Отмечается, что хорошо защищенный иранский завод по обогащению урана в Фордо является возможной целью США.

Объект скрыт под горой и, как правило, военные эксперты считают, что он находится вне зоны досягаемости любых бомб, кроме самых мощных.

Также издание добавляет, что в последние дни американские военные наращивали силы на Ближнем Востоке. Третий эсминец ВМС США вошел в восточную часть Средиземного моря, а вторая авианосная ударная группа США направляется в Аравийское море.

Хоть Пентагон заявил, что наращивание военной мощи носит исключительно оборонительный характер, оно позволяет лучше позиционировать США, если Трамп решит присоединиться к израильским атакам на Иран.

«Это также может быть тактикой давления на Иран, чтобы заставить его капитулировать или пойти на уступки», - предполагает WSJ.

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