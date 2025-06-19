Иран впервые атаковал Израиль сверхтяжелыми ракетами
- 19.06.2025, 8:12
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ПВО Израиля перехватили две из них.
Вечером в среду, 18 июня Иран впервые атаковал Израиль сверхтяжелыми ракетами, способные нести боеголовку весом 1,5 — 2 тонны на расстояние 2000 — 2500 километров.
Об этом рассказал сайт 12-го телеканала. Другие подробности можно разузнать на российских ресурсах. Сайт «КоммерсантЪ» со ссылкой на Al Jazeera пишет, что это была ракета «Саджил-2»
Это твердотопливная двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности. Твердотопливные ракеты отличаются тем, что на продготовку к запуску им требуется меньшее время. Иран пообещал, что ракетные удары и далее будут «точными, мощными и непрерывными», и что иранские ракеты не оставят израильтянами «ни секунды покоя вне подземных убежищ» и не дадут умолкнуть сиренам воздушной тревоги.
«Выбирайте — либо «медленная смерть» в аду бункеров, либо спасайте свои жизни, бежав с земель, украденных вашими предками. Бегите, если хотите выжить!» — говорится в обращении КСИР.
В среду, 18 июня в 19:40 сирена прозвучала по всему центру страны.
Вскоре стало известно, что ПВО Израиля перехватили две баллистические ракеты. Осколки от перехвата упали на шоссе и задели легковую машину. Водитель отделался шоком и легкими травмами.