закрыть
19 июня 2025, четверг, 13:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вольфович: «Орешник» будет размещен на территории Беларуси к концу года

  • 19.06.2025, 12:55
Вольфович: «Орешник» будет размещен на территории Беларуси к концу года

Определяются места для базирования ракет.

«Орешник» будет размещен на территории Беларуси к концу года, заявил «Звезде» госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. По его словам, сейчас ведется техническая работа, определяются места для базирования ракет.

«Идет сейчас усиленная работа, отработка этих вопросов, потому что те решения, которые ставятся перед нами президентами, Верховным главнокомандующим России, главнокомандующим ВС Республики Беларусь, они не могут, не подлежат оспариванию», — сказал Вольфович.

Точное число «Орешников», которое планируют разместить в Беларуси, госсекретарь Совбеза Беларуси назвать отказался.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров
Новый поворот событий
Новый поворот событий Гарри Каспаров
Режим схлопнется как карточный домик
Режим схлопнется как карточный домик Анатолий Котов
Генеральная битва
Генеральная битва Зеэв Ханин