Вольфович: «Орешник» будет размещен на территории Беларуси к концу года 19.06.2025, 12:55

Определяются места для базирования ракет.

«Орешник» будет размещен на территории Беларуси к концу года, заявил «Звезде» госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. По его словам, сейчас ведется техническая работа, определяются места для базирования ракет.

«Идет сейчас усиленная работа, отработка этих вопросов, потому что те решения, которые ставятся перед нами президентами, Верховным главнокомандующим России, главнокомандующим ВС Республики Беларусь, они не могут, не подлежат оспариванию», — сказал Вольфович.

Точное число «Орешников», которое планируют разместить в Беларуси, госсекретарь Совбеза Беларуси назвать отказался.

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