Эти препараты имитируют эффект диеты и могут продлить жизнь  

Эти препараты имитируют эффект диеты и могут продлить жизнь1
- 19.06.2025, 13:26
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Открыть их помогли бактерии с острова Пасхи.
Человечество веками ищет способ продлить жизнь. Известно, что снижение калорийности питания продлевает жизнь у некоторых животных в лабораторных условиях, пишет издание The Conversation (перевод — сайт Charter97.org). Но можно ли жить дольше и при этом не отказываться от вкусной еды?
Ответом могут стать препараты, имитирующие эффекты диеты. Два самых популярных из них — рапамицин и метформин. В новом исследовании ученые сравнили их влияние на продолжительность жизни и выяснили, что рапамицин работает почти так же эффективно, как и ограничение питания, тогда как метформин не показывает явной пользы.
Рапамицин был открыт в 1970-х годах в бактериях, найденных в почве острова Пасхи. Сейчас его применяют как иммунодепрессант для предотвращения отторжения органов после трансплантации. Препарат блокирует молекулярный механизм, который активируется при изобилии питательных веществ.
Метформин — синтетический препарат на основе вещества из растения «французская люцерна» и широко используется для контроля сахара в крови при диабете 2 типа. Оба препарата связаны с системой восприятия энергии и питания в организме.
Анализ 167 исследований с участием восьми видов животных показал: ограничение питания — самый надежный способ продления жизни, рапамицин почти так же эффективен, а метформин — нет.
Однако ученые предупреждают, что большая часть данных получена на мышах и крысах, а у рапамицина есть побочные эффекты, например, подавление иммунитета. Сейчас исследуются низкие дозы препарата, чтобы минимизировать риски.
Первые испытания на людях дают обнадеживающие результаты, но к приему рапамицина для продления жизни пока следует относиться с осторожностью. Тем не менее это открытие может стать важным шагом к новым препаратам, которые помогут дольше сохранять здоровье и качество жизни.