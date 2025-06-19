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Китайские хакеры начали массово атаковать Россию

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  • 19.06.2025, 14:49
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Китайские хакеры начали массово атаковать Россию

У Кремля похищают военные секреты.

Китайские хакерские группы, спонсируемые Пекином, регулярно атакуют российские правительственные учреждения, оборонные предприятия и стратегические отрасли, даже несмотря на риторику братской дружбы, которой щедро обмениваются Путин и Си Цзиньпин.

На фоне заявлений о «безграничном партнерстве» и «стратегическом союзе» Китай ведет против России масштабную кибервойну, сообщает The New York Times.

Китай крадет военные тайны Кремля

Китай взламывал Россию и до 2022 года, но после начала войны масштабы операций значительно выросли. Одной из целей хакеров стали данные об атомных подлодках, а также информация из госкорпорации «Ростех» и предприятий авиапрома.

Среди причин такого интереса — дефицит у Китая реального боевого опыта. Как отмечают эксперты тайваньской компании TeamT5, Пекин рассматривает войну в Украине как полигон для сбора разведданных о современных военных технологиях, методах ведения боя и западном вооружении.

«Китай, вероятно, стремится собирать разведданные о деятельности России, включая ее операцию в Украине, оборонные разработки и геополитические шаги», — прокомментировал Че Чан, исследователь TeamT5.

Наиболее активной группой признана Mustang Panda, деятельность которой связывают с государственной китайской инициативой «Один пояс, один путь».

Группировка использует вредоносные документы, фишинговые письма и продвинутые инструменты взлома, ранее применявшиеся также против США.

Документы ФСБ: Китай — «враг»

Публично Россия продолжает называть Китай стратегическим партнером. Однако утечка внутреннего документа ФСБ, о которой ранее сообщала NYT, раскрыла совсем иную картину.

В документе Китай назван «врагом», а его интерес к российскому Дальнему Востоку и Арктике рассматривается как угроза. Это прямо противоречит официальной позиции Кремля. Даже существующие соглашения между двумя странами 2009 и 2015 годов, в которых стороны обязались не использовать кибершпионаж друг против друга, сегодня фактически игнорируются.

Союз жабы и гадюки

Хакерские атаки Китая — это не просто акты цифрового шпионажа, а показатель того, как на самом деле Пекин воспринимает Москву. Не как равного союзника, а как источник уязвимой информации, технологических трофеев и военного опыта. Это еще один симптом международной слабости России — державы, которая на публике демонстрирует «многоходовки», а в реальности не может защитить даже свои военные данные от «друга».

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