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Psychology Today: Прав ли Аристотель?

  • 19.06.2025, 16:11
  • 1,082
Psychology Today: Прав ли Аристотель?

Что людям стоит переосмыслить о своей продуктивности.

Современное общество приравнивает «нормальное функционирование» к постоянной занятости и зарабатыванию денег. Но еще Аристотель предлагал другой подход: он утверждал, что истинная функция человека — ergon — заключается не в продуктивности, а в деятельности души, согласованной с разумом, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

В философии Аристотеля функционировать — значит жить в соответствии со своей природой, размышлять, развиваться, проявлять добродетели. Такое существование ведет к эвдаймонии — устойчивому состоянию внутреннего процветания, а не просто к мимолетному чувству счастья. Это требует времени, практики и внутреннего согласия с самим собой.

Сегодняшняя культура труда часто вступает в противоречие с таким пониманием. Работа может подавлять подлинную человеческую функцию, ограничивая нашу ценность лишь производительностью. Мы забываем, что болезнь, паузы или жизненные трудности — не «провалы», а источник понимания и личностного роста.

Пора пересмотреть, что значит «функционировать». Возможно, сидеть на скамейке и смотреть в небо — это тоже работа души. Настоящая ценность — в способности жить осознанно и быть собой. Продуктивность может подождать, пока мы не вернем себе свое истинное ergon.

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