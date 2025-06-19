Белорусские врачи рассказали, почему нельзя кормить детей грибами 19.06.2025, 18:42

Детям не стоит есть грибы до 14 лет.

У детей в возрасте до 14 лет не вырабатывается достаточное количество ферментов для переваривания грибного фермента, что делает отравление грибами более тяжелым. Об этом сказали врачи Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

По их словам, симптомы отравления грибами у детей проявляются быстрее и интенсивнее, чем у взрослых (это тошнота, неукротимая рвота, сильные боли в животе, понос, нарушение сознания, быстрое обезвоживание, поражение почек и печени).

Врачи категоричны: «Грибы должны быть исключены из рациона детей, не достигших 14 лет».

Медики обратили внимание родителей маленьких детей, что сырая погода в начале лета 2025 спровоцировала появление дикорастущих грибов в городах, часто они растут, в том числе, и на детских площадках или прилегающих к ним газонах. Малыши из любопытства могут сорвать грибы, а затем, не помыв руки, взять в руки что-то из еды.

Медики предупреждают, что если ребенок контактировал с грибами, то ему надо сразу же вымыть руки с мылом. Кроме того, следует понаблюдать за состоянием здоровья малыша в течение 2-4 часов.

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