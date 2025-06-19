Число вакансий в оборонной промышленности ЕС выросло на 40% 3 19.06.2025, 19:18

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Активней всего ищут инженеров в области машиностроения и электротехники, а также IT-специалистов.

В Европе количество вакансий в компаниях, работающих в сфере оборонной промышленности, с начала вторжения РФ в Украину выросло на 40%, сообщает в четверг, 19 июня, агентство AFP со ссылкой на исследование портала по трудоустройству Indeed.

Активней всего компании ищут инженеров в области машиностроения и электротехники, а также IT-специалистов в области разработки программного обеспечения. Сравнительно высок спрос в сферах управления проектами, менеджмента, офисной и административной работы, а также продаж, выяснил Indeed. Немецкие оборонные компании особенно активно ищут специалистов в области технологий, инжиниринга и IT

По данным Indeed, в Европе больше всего вакансий в сфере оборонной промышленности находится во Франции - 43 процента всех отраслевых вакансий. Далее следуют Германия и Великобритания с 17 процентами, остальные 23 процента приходятся на другие европейские страны.

Согласно анализу портала, интерес соискателей к должностям в оборонной промышленности также возрос. В Германии количество ищущих работу в этой отрасли постоянно остается выше довоенного уровня, достигнув пика в марте этого года - на фоне дебатов о многомиллиардных инвестициях в оборону за счет заимствований.

Как отметили в Indeed, многие задачи в оборонных компаниях схожи с работой в автомобильной промышленности, которая находится в трудной экономической ситуации. Однако по сравнению с автомобилестроением оборонная промышленность остается относительно небольшим сектором экономики в Германии и Европе и не может полностью компенсировать потерю рабочих мест в автомобильной промышленности, констатировали в Indeed.

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