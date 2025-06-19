Цены на нефть Brent подскочили до максимума за пять месяцев 19.06.2025, 20:06

Стоимость Brent вновь превысила отметку $79 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на пике на 3,05% и поднялась до $79,04 за баррель. На этой отметке нефть не торговалась с 23 января.

К 19:33 по Минску рост замедлился до 1,9%, котировки откатились к $78,16 за баррель. Всего с начала месяца нефть подорожала почти на 25%.

Цены на сырье выросли на фоне конфликта между Израилем и Ираном, который может вызвать перебои в поставках нефти. Конфликт продолжается с 13 июня 2025 года, когда Израиль объявил об упреждающем ударе по Ирану из-за его ядерной программы. По словам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, цель операции — «нанести ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, иранским заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана». Иран ответил ракетными ударами по израильским городам и беспилотниками.

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