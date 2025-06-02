Кароль Навроцкий победил во втором туре президентских выборов в Польше 2.06.2025, 6:33

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Кароль Навроцкий

Фото: Getty Images

Кандидат от «Права и справедливости» набирает 50,89% голосов.

В Польше прошел второй тур выборов президента страны. За президентское кресло 1 июня боролись либеральный кандидат от правящей «Гражданской коалиции», мэр Варшавы Рафал Тшасковский и глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная консервативная партия «Право и справедливость».

Государственная избирательная комиссия сообщила, что Кароль Наровцкий побеждает с 50,89% голосов. Рафал Тшасковский набирает 49,11%.

Явка во втором туре составила 71,63%.

Первый тур выборов президента Польши прошел 18 мая.

Победитель второго тура сменит на посту Анджея Дуду, президентский срок которого истекает в августе.

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