Кароль Навроцкий победил во втором туре президентских выборов в Польше
- 2.06.2025, 6:33
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Кандидат от «Права и справедливости» набирает 50,89% голосов.
В Польше прошел второй тур выборов президента страны. За президентское кресло 1 июня боролись либеральный кандидат от правящей «Гражданской коалиции», мэр Варшавы Рафал Тшасковский и глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная консервативная партия «Право и справедливость».
Государственная избирательная комиссия сообщила, что Кароль Наровцкий побеждает с 50,89% голосов. Рафал Тшасковский набирает 49,11%.
Явка во втором туре составила 71,63%.
Первый тур выборов президента Польши прошел 18 мая.
Победитель второго тура сменит на посту Анджея Дуду, президентский срок которого истекает в августе.