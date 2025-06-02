О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько

2.06.2025, 7:42

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Алексей Копытько

Два основных измерения.

1.Политическое.

Творческое состязание ГУР и СБУ при участии других структур Сил обороны за пару месяцев обнулило десятки стратегий/доктрин в сфере обороны и безопасности. Особенно – долгосрочных.

И породило целый спектр выводов.

Во-первых, все морские государства, в особенности те, кто ориентировался на морское доминирование, должны учесть изменившуюся роль флотов после эффектных результатов украинских морских дронов. Это касается не только закрытых акваторий.

Во-вторых, посмотрите на вчерашнюю атаку глазами европейского политика/военного.

Не только грузовик – любой «доставщик пиццы» с большой квадратной сумкой, любой водитель кобылы может быть носителем ударной мощи, способной поразить здание, яхту, транспорт и т.д.

Причём роль этого доставщика – разложить на пнях в установленном месте на дистанции 5-20 км от цели несколько дронов копеечной стоимости. Управление атакой может осуществляться из Северной Кореи. Т.е., организаторы и главные исполнители в принципе недостижимы.

Это формирует новые требования к защите объектов. Это требует анализа и принятия мер при использовании всех конвенциональных вооружений. Условная танковая дивизия, которую за несколько лет и миллиарды денег смогут оснастить европейцы, даже не успеет развернуться без драматичных потерь. Все дорогостоящие машины с длительным циклом производства теперь под вопросом. Все бюджеты с большими нулями теперь требуют уточнения. Нужно учить (переучивать) кадры.

На планете в ближайшие годы будут только две армии, способные к масштабному применению нового мышления – украинская и российская. У россиян есть официальные союзники, которых они обогащают знаниями.

Украина также делится с партнёрами. Однако отсутствие сильных предложений и внятных перспектив для Украины будет увеличивать не только риск военного поражения, но и рост запроса в украинском обществе на договорённости с РФ.

Которые могут в одном из сценариев привести к объединению ресурсов России и захваченной/ставшей лояльной части Украины.

Поэтому углубление сотрудничества (готовность в первом приближении обозначила Германия) – это единственно верный путь. Любые попытки заблокировать / замедлить выведение отношений с Украиной на уровень военного союза – это диверсия против Европы, с чьей бы стороны такие шаги не исходили. Тут нет ни грамма преувеличения.

2. Фронт.

Удар по стратегической авиации может оказать влияние на характер войны и даже приблизить прекращение огня, но несколько в ином ракурсе, чем очерчено в мейнстриме публицистов.

Стратегическая авиация обеспечивала порядка четверти ударов ракетами. Т.е., даже полное исключение «стратегов» не прекратит ракетные атаки и удары дронами, которые чувствовал тыл. Отчасти может уменьшить концентрацию силы, где-то ослабить, но не прекратит.

Отчасти это также снизит риски успешных ударов по инфраструктуре. Но в целом всё будет зависеть от сложного баланса «снижение возможностей росавиации – рост числа дронов – возможности украинской ПВО/ПРО». Неясно также, что с самолётами ДРЛО. Если бреши для России станут критическими, они просто не смогут адекватно сопровождать фронт, в т.ч. – и для целей российской ПВО/ПРО.

Прямого и быстрого эффекта на земле в любом случае не будет. Россияне как лезли, так и будут лезть.

Однако тут возникают дополнительные аргументы для политических решений по остановке войны. Они находятся в плоскости изменения баланса тактические достижения/стратегические риски.

Утрата значительной доли рынка углеводородов – это стратегический риск.

Невосполнимая утрата части дальней авиации – это стратегический риск.

Формально Россия продолжает наступать, может захватывать украинскую землю, но к желаемым политическим последствиям (легализации захватов и получению контроля над курсом Украины) это пока не приближает.

Т.е., лишь продлевает время, когда можно пропустить ещё какой-нибудь стратегический удар.

Именно это, а также представления российской власти о способности сохранять внутреннюю стабильность, задают рамки для решений о продолжении войны.

В этом плане важным фактором может (и должно) стать наращивание возможностей Сил беспилотных систем. Если СБУ и ГУР вполне органичны в совершении периодических ярких актов, то роль СБС – превратиться в жернова, перемалывающие россиян в промышленных масштабах не только на фронте, но и на территории РФ.

Украина даже по российским данным запускает сотни дронов ежедневно, но эффект пока неясен. То ли недостаточно количества для перехода в качество с учётом масштабов РФ, то ли качество/координация пока не того уровня. Тут со стороны судить сложно, нужен объективный анализ тех, кто знает задачи/результаты. Но именно СБС могут стать тем стратегическим риском, который подтолкнёт Кремль к прекращению огня…

Пока же напомню слова генерала Буданова: чтобы воспрянуть духом и повысить стойкость, обществу нужны победы. Генерал Малюк и его люди дали отличный повод. Который стоит конвертировать как минимум в материальную поддержку армии, т.к. из-за разговоров о перемирии концентрация снизилась.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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