Пекин обвинил США в нарушении тарифного перемирия

Пекин обвинил США в нарушении тарифного перемирия4
- 2.06.2025, 12:03
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Торговая война возобновляется.
Власти КНР считают, что действия США, включая новые правила контроля экспорта чипов и угрозы аннулирования студенческих виз, нарушают достигнутые Вашингтоном и Пекином договоренности и наносят ущерб китайским интересам.
Об этом сообщает Associated Press. «Соединенные Штаты в одностороннем порядке спровоцировали новые экономические и торговые разногласия, усилив неопределенность и нестабильность двусторонних экономических и торговых отношений», — цитирует агентство заявление китайского Минторга.
«Эти действия серьезно противоречат консенсусу, достигнутому на встрече в Женеве в прошлом месяце», — поясняется в документе.
В Минторге КНР пояснили, что Китай выполнил свою часть соглашения, а США нарушили договоренности. В случае дальнейшего невыполнения обязательств власти Китая могут принять «решительные меры», подчеркивается в заявлении.