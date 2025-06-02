Пекин обвинил США в нарушении тарифного перемирия 4 2.06.2025, 12:03

3,038

Торговая война возобновляется.

Власти КНР считают, что действия США, включая новые правила контроля экспорта чипов и угрозы аннулирования студенческих виз, нарушают достигнутые Вашингтоном и Пекином договоренности и наносят ущерб китайским интересам.

Об этом сообщает Associated Press. «Соединенные Штаты в одностороннем порядке спровоцировали новые экономические и торговые разногласия, усилив неопределенность и нестабильность двусторонних экономических и торговых отношений», — цитирует агентство заявление китайского Минторга.

«Эти действия серьезно противоречат консенсусу, достигнутому на встрече в Женеве в прошлом месяце», — поясняется в документе.

В Минторге КНР пояснили, что Китай выполнил свою часть соглашения, а США нарушили договоренности. В случае дальнейшего невыполнения обязательств власти Китая могут принять «решительные меры», подчеркивается в заявлении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com