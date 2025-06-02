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Пекин обвинил США в нарушении тарифного перемирия

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  • 2.06.2025, 12:03
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Пекин обвинил США в нарушении тарифного перемирия

Торговая война возобновляется.

Власти КНР считают, что действия США, включая новые правила контроля экспорта чипов и угрозы аннулирования студенческих виз, нарушают достигнутые Вашингтоном и Пекином договоренности и наносят ущерб китайским интересам.

Об этом сообщает Associated Press. «Соединенные Штаты в одностороннем порядке спровоцировали новые экономические и торговые разногласия, усилив неопределенность и нестабильность двусторонних экономических и торговых отношений», — цитирует агентство заявление китайского Минторга.

«Эти действия серьезно противоречат консенсусу, достигнутому на встрече в Женеве в прошлом месяце», — поясняется в документе.

В Минторге КНР пояснили, что Китай выполнил свою часть соглашения, а США нарушили договоренности. В случае дальнейшего невыполнения обязательств власти Китая могут принять «решительные меры», подчеркивается в заявлении.

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