Independent: Британия готовится к войне с Россией 2.06.2025, 13:58

12 новых ударных подлодок и войска на восточных рубежах НАТО.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит масштабный оборонный план, направленный на укрепление военного потенциала страны и защиту от возможной угрозы со стороны России, пишет британское издание Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из ключевых пунктов станет производство до 12 новых ударных подводных лодок, которые заменят нынешний флот в конце 2030-х годов.

Также ожидается подтверждение инвестиций в размере 15 миллиардов фунтов стерлингов в ядерную программу, включая разработку и модернизацию боеголовок.

Ревизия оборонной стратегии, возглавляемая бывшим министром обороны от Лейбористской партии лордом Джорджем Робертсоном, будет включать 60 дополнительных рекомендаций, которые, как ожидается, правительство Лейбористов примет в полном объеме.

Выступая в утренней программе BBC Radio 4, Стармер не исключил возможность отправки британских войск на восточный фланг НАТО. Отвечая на вопрос, могут ли британские солдаты «рисковать жизнью» и «погибнуть», премьер-министр ответил, что «надеется на обратное», но подчеркнул, что единственный способ избежать этого — быть готовыми заранее.

Днем ранее, 1 июня, начальник штаба обороны Германии генерал Карстен Бройер заявил в интервью, что Россия может вновь напасть в течение ближайших четырех лет.

Стармер также подчеркнул, что стремится довести оборонные расходы до 3% ВВП, однако отказался «предаваться фантазиям» и называть конкретные сроки без реальных расчетов.

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