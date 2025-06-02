Independent: Британия готовится к войне с Россией
- 2.06.2025, 13:58
12 новых ударных подлодок и войска на восточных рубежах НАТО.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит масштабный оборонный план, направленный на укрепление военного потенциала страны и защиту от возможной угрозы со стороны России, пишет британское издание Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Одним из ключевых пунктов станет производство до 12 новых ударных подводных лодок, которые заменят нынешний флот в конце 2030-х годов.
Также ожидается подтверждение инвестиций в размере 15 миллиардов фунтов стерлингов в ядерную программу, включая разработку и модернизацию боеголовок.
Ревизия оборонной стратегии, возглавляемая бывшим министром обороны от Лейбористской партии лордом Джорджем Робертсоном, будет включать 60 дополнительных рекомендаций, которые, как ожидается, правительство Лейбористов примет в полном объеме.
Выступая в утренней программе BBC Radio 4, Стармер не исключил возможность отправки британских войск на восточный фланг НАТО. Отвечая на вопрос, могут ли британские солдаты «рисковать жизнью» и «погибнуть», премьер-министр ответил, что «надеется на обратное», но подчеркнул, что единственный способ избежать этого — быть готовыми заранее.
Днем ранее, 1 июня, начальник штаба обороны Германии генерал Карстен Бройер заявил в интервью, что Россия может вновь напасть в течение ближайших четырех лет.
Стармер также подчеркнул, что стремится довести оборонные расходы до 3% ВВП, однако отказался «предаваться фантазиям» и называть конкретные сроки без реальных расчетов.