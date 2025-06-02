Тшасковский поздравил Навроцкого с победой на выборах президента Польши 2.06.2025, 14:38

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Кандидат от «Гражданской коалиции» поблагодарил тех, кто проголосовал за него.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который выдвигался на пост президента Польши от партии власти «Гражданская платформа», впервые прокомментировал свое поражение в Х.

Тшасковский поблагодарил за каждый голос, который граждане Польши отдали за него, а также поздравил своего соперника Кароля Навроцкого с победой.

«Я боролся за то, чтобы мы вместе построили Польшу – сильную, безопасную, честную, сопереживающую. Современную Польшу, в которой каждый сможет реализовать свои цели и стремления. Спасибо всем, кто проголосовал за такую Польшу», – написал он.

«Я поздравляю Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах. Эта победа обязывает, особенно в такие трудные времена. Особенно при таком равном счете. Помните об этом», – резюмировал он.

По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, Навроцкий набрал 50,89% голосов, а Тшасковский – 49,11%.

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