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Тшасковский поздравил Навроцкого с победой на выборах президента Польши

  • 2.06.2025, 14:38
  • 1,858
Тшасковский поздравил Навроцкого с победой на выборах президента Польши

Кандидат от «Гражданской коалиции» поблагодарил тех, кто проголосовал за него.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который выдвигался на пост президента Польши от партии власти «Гражданская платформа», впервые прокомментировал свое поражение в Х.

Тшасковский поблагодарил за каждый голос, который граждане Польши отдали за него, а также поздравил своего соперника Кароля Навроцкого с победой.

«Я боролся за то, чтобы мы вместе построили Польшу – сильную, безопасную, честную, сопереживающую. Современную Польшу, в которой каждый сможет реализовать свои цели и стремления. Спасибо всем, кто проголосовал за такую Польшу», – написал он.

«Я поздравляю Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах. Эта победа обязывает, особенно в такие трудные времена. Особенно при таком равном счете. Помните об этом», – резюмировал он.

По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, Навроцкий набрал 50,89% голосов, а Тшасковский – 49,11%.

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