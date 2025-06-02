Директор Alfa Romeo рассказал, какими будут следующие модели Quadrifoglio 1 2.06.2025, 15:13

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Они вас удивят.

Alfa Romeo официально прекратила производство горячо любимых Giulia и Stelvio Quadrifoglio, но поклонникам марки не стоит отчаиваться.

На прошедших выходных во время Concorso d’Eleganza Villa d’Este руководитель Alfa Romeo Санто Фичили подтвердил, что будущее линейки Quadrifoglio сохранит двигатели внутреннего сгорания — теперь в сочетании с электрической тягой.

В интервью итальянскому изданию Motor1 Italia Фичили пообещал, что новые Quadrifoglio «удивят вас». На вопрос о возможном использовании двигателя Maserati Nettuno V6, являющегося развитием старого мотора Alfa Romeo, он не дал прямого ответа, но отметил, что это «реальный вариант».

Ожидается, что обновленные Giulia и Stelvio переедут на модульную платформу STLA Large от концерна Stellantis. Эта архитектура уже используется в новых Dodge Charger и Jeep Wagoneer S и поддерживает как бензиновые, так и полностью электрические силовые установки.

Хотя изначально Alfa Romeo планировала полный переход на электромобили к 2027 году, снижение спроса на EV заставило бренд скорректировать стратегию. Теперь в разработке — гибридные версии Giulia и Stelvio, а это может сдвинуть сроки их выхода. По последним данным, запуск Stelvio может быть перенесен с конца 2025 года на конец 2027-го.

Поклонников Quadrifoglio ждет долгожданное обновление — сочетающее традиционную харизму бензинового мотора с современными технологиями.

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