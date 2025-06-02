Минчане опять выстроились в огромную очередь 5 2.06.2025, 15:26

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За чем на этот раз?

Торговая сеть «Гиппо» 31 мая в честь своего 20-летия угощала гостей бесплатными бургерами от шеф-повора. За кулинарным «бонусом» выстроилась огромная очередь, следует из видео, которое опубликовала блогер d.murka.

Ролик ожидаемо вызвал бурное обсуждение в сети, пишет «Зеркало». Одни пользователи такое поведение гостей праздника осудили:

«Стоять часами, чтобы съесть какую-то булку с котлетой. Еще и с детьми на руках», — возмутилась комментаторша под ником «САШЕНЬКА».

«Смотрю и обидно за наших людей», — поддержал Kombat.

«Просто позор. Ради халявы готовы день в очереди стоять», — написала elenavarvar.

«Даже не знала, что в стране такой голод», — Dina Jennifer Light.

Другие комментаторы попытались объяснить, что за бесплатные бургеры стоящие в очереди люди платят своим временем.

«За эти несколько часов мог бы заработать на десяток бургеров», — поддержал мысль Piligrim.

А кто-то рассказал, что качество бесплатных бургеров не оправдало длительного ожидания:

«Дочь рассказывала про эти бургеры размером с фигу и дикую очередь за ними, за ватой, ложкой сгущенки и за водой. Была в шоке».

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