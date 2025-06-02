Австрийский полковник: Операция «Паутина» — огромный позор для Путина 1 2.06.2025, 16:19

Удар украинских беспилотников стал неожиданным и чрезвычайно эффективным.

Масштабная спецоперация «Паутина», которая была проведена СБУ 1 июня, существенно повлияла на боеспособность российских воздушных сил. Более того, она нанесла удар по ядерной стратегии Кремля. Именно поэтому Россия будет готовить ответный удар. Такое мнение высказал австрийский полковник Маркус Райснер в интервью Welt.

По его словам, удар украинских беспилотников по боевым самолетам стал неожиданным и чрезвычайно эффективным. Эксперт сравнил масштабы операции с атакой британских торпедоносцев на итальянский флот в Таранто в 1940 году, а также с нападением Японии на американский Перл-Харбор в 1941 году.

Масштабы потерь РФ

Известно, что в результате атаки украинских БПЛА было поражено более 40 самолетов, многие из которых причастны к ракетным обстрелам Украины. Райснер заявил, что эти самолеты составляли один из главных инструментов ударной авиации России с начала полномасштабного вторжения.

Эксперт добавил, что Украина уничтожила или вывела из строя около трети российского стратегического бомбардировочного флота. По его мнению, это существенно ограничит способность России наносить массированные воздушные удары по Украине.

Также Райснер напомнил, что некоторые пораженные бомбардировщики были способны нести ядерные боезаряды на борту. Он считает, что их потеря стала серьезным ударом по способности РФ к ядерному сдерживанию.

«Одно понятно: эта дроновая атака - огромный позор для Путина и его военных. Теперь он должен объяснить своему народу, как такое нападение могло произойти на четвертом году полномасштабной войны», - сказал журналистам полковник.

Почему спецоперация прошла успешно

Райснер предположил, что спецоперация прошла успешно, в частности, благодаря тому, что россияне недооценили возможности Украины. Он не исключает, что бомбардировщики собрали на аэродромах для подготовки к очередной массированной атаке, из-за чего их защита была минимальной.

По данным издания, беспилотники, которые нанесли удары по российским самолетам, были активированы возле аэродромов на расстоянии до 4000 км от Украины, используя российскую GSM-сеть, систему автонаведения и искусственный интеллект для распознавания контуров целей.

Россия будет готовить ответ

Полковник не исключает, что Россия может прибегнуть к новой волне массированных воздушных ударов в ответ на спецоперацию Украины. Он считает, что россияне могут нанести удары с применением самолетов Су-30, Су-34, Су-35 и МиГ-31, а также использовать неуправляемые авиационные бомбы или ракеты малой и средней дальности. Райснер уверен, что под угрозой приграничные города Украины.

Кроме того, полковник заявил, что проведение подобных масштабных операций в ближайшем будущем маловероятно. Он подчеркнул, что Украина уже утратила фактор неожиданности, а Россия, вероятнее всего, усилит меры безопасности.

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