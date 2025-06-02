The Telegraph: Момент для операции «Паутина» был выбран идеально 3 2.06.2025, 17:32

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Украина поставила в затруднительное положение не только Путина.

Операция «Паутина», во время которой украинские БПЛА атаковали аэродромы на территории РФ, поставила в затруднительное положение и российского диктатора Владимира Путина, и президента США Дональда Трампа, который говорил, что у Украины «нет козырей».

Об этом в понедельник, 2 июня, пишет The Telegraph, анализируя беспрецедентную атаку на российские аэродромы в воскресенье, 1 июня, в результате которой была поражена стратегическая авиация РФ.

В публикации подчеркивается, что с украинской точки зрения момент для этой атаки был выбран идеально, поскольку на понедельник в Стамбуле назначены мирные переговоры с россиянами, а Москва, как и прежде, ясно дает понять, что не заинтересована в прекращении огня.

Говорят, что президент США Дональд Трамп раздражен, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну, но он также сохраняет молчание по поводу будущей военной помощи Украине. Страна, как отмечает издание, крайне нуждается в трех вещах, которые в больших масштабах может предоставить только военно-промышленный комплекс США — противоракетной обороне, реактивной артиллерии GMLRS и боеприпасах для гаубиц.

Так что Украина, судя по всему, применяет к России собственные санкции, нанося удары якобы по неприступной территории врага и уничтожая значительную часть его парка бомбардировщиков, пишет The Telegraph. Страна получила крайне необходимый моральный подъем в то время, когда война перешла в изнурительную борьбу на истощение, а РФ начала свое летнее наступление. Кроме того, подчеркивается в статье, способность Киева перенести войну на территорию РФ таким дерзким образом может вдохновить проукраински настроенных республиканцев, которых все больше беспокоят колебания Трампа.

«Эта операция продемонстрировала, что Украина все еще продолжает борьбу, несмотря на то, какие мрачные заявления звучат из Белого дома», — пишет The Telegraph.

А вооружение, изготовленное в Украине, меняет не только характер войны, которую развязала Россия, но и переписывает правила всех будущих войн XXI века. Нация, известная своими ИТ- и инженерными секторами, изобретательно адаптировалась к ситуации, когда вторгшиеся войска РФ превосходят ее по численности и огневой мощи. FPV-дроны стоимостью в несколько сотен тысяч долларов нанесли РФ ущерб, который, по данным СБУ, составляет около семи миллиардов долларов США.

И для этого, резюмирует издание, не надо было заключать никаких сделок по добыче минералов или редкоземельных металлов.

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