Бербок избрали президентом Генеральной ассамблеи ООН 2.06.2025, 18:40

Ранее она была главой МИД Германии.

Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок избрана президентом Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

Бербок станет президентом 80-й сессии (сентябрь 2025 – сентябрь 2026 года).

За кандидатуру бывшего главы МИД Германии проголосовали 167 представителей стран-членов.

В своей первой речи она поблагодарила представителей стран за предоставленное доверие и заявила, что намерена быть «честной посредницей» в работе Генассамблеи.

Президент Генассамблеи ООН председательствует на заседаниях, координирует работу органа, следит за соблюдением процедур и представляет ассамблею на международной арене. Он не принимает политических решений, выполняя в основном представительские и организационные функции.

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