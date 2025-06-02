Бербок избрали президентом Генеральной ассамблеи ООН
- 2.06.2025, 18:40
Ранее она была главой МИД Германии.
Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок избрана президентом Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщила пресс-служба ООН.
Бербок станет президентом 80-й сессии (сентябрь 2025 – сентябрь 2026 года).
За кандидатуру бывшего главы МИД Германии проголосовали 167 представителей стран-членов.
В своей первой речи она поблагодарила представителей стран за предоставленное доверие и заявила, что намерена быть «честной посредницей» в работе Генассамблеи.
Президент Генассамблеи ООН председательствует на заседаниях, координирует работу органа, следит за соблюдением процедур и представляет ассамблею на международной арене. Он не принимает политических решений, выполняя в основном представительские и организационные функции.