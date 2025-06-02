Новая первая леди Польши: что известно о жене Кароля Навроцкого 2.06.2025, 21:38

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Марта Навроцкая разделяет ценности мужа и была важным элементом его предвыборной кампании.

По результатам подсчета 100% протоколов, в Польше на президентских выборах победил кандидат, поддерживаемый оппозиционной партией «Право и справедливость», 42-летний Кароль Навроцкий.

Charter97.org рассказывает главное, что нужно знать о новой первой леди Польши, 39-летней Марте Навроцкой.

Как и ее муж, 39-летняя Марта Навроцкая родом из города Гданьск. Выпускница факультета права и администрации Гданьского университета. Свой профессиональный путь начала в Таможенной службе Польши, однако позже сменила карьерный вектор. C 2017 года перешла в национальную налоговую администрацию (KAS). Она специализируется на мониторинге нефтяной и спиртной промышленности и борьбе с незаконными азартными играми. По словам самой Навроцкой, ее работа «требует большого мужества».

На своей странице в Instagram Навроцкая представляется как счастливая жена, мать и сотрудница налоговой службы.

«Я поддерживаю мужа на пути, который он выбрал», – говорится в ее визитке.

Кароль и Марта Навроцкие вместе воспитывают троих детей: сыновей Даниеля и Антони, и дочь Катажину. Даниель является приемным сыном нового президента Польши — политик познакомился с будущей женой, когда мальчику было два года. Тем не менее Навроцкий вырастил его, как собственного ребенка. Сейчас уже взрослый Даниель пробует свои силы в журналистике и интересуется политикой — в 2024 году баллотировался в городской совет Гданьска от партии «Право и справедливость».

«Меня покорило то, что для Кароля не было препятствием то, что мне 19 лет и у меня есть двухлетний сын», - рассказывала Марта Навроцкая о начале отношений с мужем.

Он же отзывается о своей первой леди, как о жене, матери своих детей и верном друге, на которого всегда можно положиться.

На время предвыборной кампании мужа Марта Навроцкая взяла отпуск, и являлась активной участницей различных мероприятий, связанных с грядущими выборами. «Я не могу представить, как можно не поддержать своего мужа в этом важном путешествии. Я приостановила свою профессиональную деятельность на время избирательной кампании, так что, без сомнения, Кароль и Вы можете рассчитывать на меня», - написала в феврале 2025 года в своем Instagram Навроцкая.

Своими появлениями на публике она подчеркивала традиционализм и семейные ценности. «Первая леди — это не знаменитость и не активистка. Это тот человек, который должен оказывать поддержку и показывать, что у государства крепкие основы», - убеждена жена Кароля Навроцкого.

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