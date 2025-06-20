Иран назначил нового главу разведки КСИР 20.06.2025, 7:35

1,772

Мохаммад Пакпур

На прошлой неделе Израиль ликвидировал его предшественника.

Иран назначил нового главу разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Это случилось после того, как на прошлой неделе Израиль ликвидировал предшественника.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В частности, командующий КСИР генерал-майор Мохаммад Пакпур, назначил бригадного генерала Маджида Хадами новым главой своего разведывательного подразделения.

Он сменил Мохаммеда Каземи, который был убит в воскресенье вместе с двумя другими офицерами Корпуса стражей исламской революции - Хасаном Могагехом и Мохсеном Багери. Они погибли в результате израильского удара.

Сам глава КСИР, Папкур, был недавно назначен на эту должность после того, как Израиль убил его предшественника Хоссейна Садами в результате ударов 13 июня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com