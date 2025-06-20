Forbes: Украина изматывает российскую артиллерию 20.06.2025, 9:58

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Но есть важный нюанс.

В начале полномасштабной войны российская артиллерия считалась одним из главных козырей Кремля: массированные обстрелы создавали «огневые завесы», за которыми продвигались войска. Тогда считалось, что по количеству орудий Россия превосходит Украину в 10 раз, и президент Украины Владимир Зеленский регулярно просил союзников о снарядах.

С тех пор многое изменилось. Как рассказал командир подразделения БПЛА «Тайфун» Нацгвардии Украины с позывным «Майкл» в комментарии Forbes, артиллерия никуда не исчезла — но теперь основной угрозой становятся дроны.

Как беспилотники находят российские артсистемы

Украина добилась больших успехов в контрбатарейной борьбе. Орудия, открывшие огонь, можно засечь с помощью контрбатарейных радаров, таких как американский AN/TPQ-36 Firefinder, отслеживающих траекторию снаряда и вычисляющих исходную точку. Кроме того, активно внедряются и акустические датчики нового поколения.

«Радар — это первый этап. Он определяет примерный район, но не точку. Часто это область 200 на 200 метров — слишком большая для точного удара», - подчеркнул военный. Поэтому впоследствии необходимо применение дронов с широким охватом — как с видеотрансляцией в реальном времени, так и с фотосъемкой высокого разрешения. Они позволяют точно определить, находится ли орудие на месте, и передать координаты.

Когда лучше всего искать артиллерию

«Проще всего обнаружить артиллерию в момент выстрела — вспышки, дым, движение расчета. Даже если орудие частично скрыто деревьями или зданиями, мы узнаем его по силуэту. В лесу ищем следы гусениц, нарушенную почву, тепло от техники (если есть тепловизор)», - отметил «Майкл».

После подтверждения координат удар нужно наносить немедленно — пока орудие не покинуло позицию.

Почему БПЛА лучше артиллерии

Хотя контрбатарейная стрельба по-прежнему остается актуальной, во многих случаях гаубицы уже заменяются беспилотниками.

«FPV-дроны — и квадрокоптеры, и планеры — часто оказываются точнее и быстрее артиллерии. Качественный дрон — самый эффективный способ уничтожить артиллерийскую систему», - подчеркнул военный.

На практике дрон может лететь медленнее снаряда (~160 км/ч против 1000 км/ч у снаряда), но ему удается быстрее достигать цели, так как это не требует пристрелки и корректировки огня. FPV может лететь несколько минут, но попадать с первого раза.

Артиллерия, в свою очередь, требует нескольких залпов, особенно если цель перемещается.

Если орудие самоходное, оно может уйти еще до прибытия снаряда. Дрон же способен преследовать артиллерию и поразить ее даже в движении. С буксируемыми пушками сложнее — их нужно поражать по элементам: затвор, прицел, буксирующая машина.

«Главное — устойчивая видеосвязь. Без нее оператор не сможет точно навести дрон», — объясняет украинский военный. В этом, по его словам, помогают новые «файбер-дроны», которые не теряют связь даже в сложных условиях. После удара используется разведывательный дрон для подтверждения уничтожения.

Артиллерия уступает беспилотникам

«Российская артиллерия по-прежнему представляет серьезную угрозу», — подтверждает «Майкл». Однако, к примеру, российских разведдронов, несмотря на то, что их было сбито в количестве нескольких тысяч, все еще много.

«Недостатка в разведывательных БПЛА у них [россиян] нет. Они [дроны] постоянно в воздухе», - добавил военный. Самое интересное, что Россия, несмотря на наличие артиллерии, тоже все чаще полагается на FPV-дроны, происходят сотни ударов беспилотников в день.

По данным открытых источников, Россия планирует произвести до 2 миллионов FPV-дронов в 2025 году против 3 миллионов артиллерийских снарядов. Украина, в свою очередь, тоже наращивает производство.

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